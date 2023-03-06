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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر شعبان الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.

 

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023 ، 14 شعبان 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023 ، 14 شعبان 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:50 ص
الشروق: 6:16 ص
الظُّهْر: 12:06 ظ
العَصر: 3:27 م
المَغرب: 5:57 م
العِشاء: 7:14 م

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 3 - 2023


مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 4:50 ص
الشروق: 6:16 ص
الظُّهْر: 12:07 ظ
العَصر: 3:27 م
المَغرب: 5:57 م
العِشاء: 7:14 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 4:54 ص
الشروق: 6:22 ص
الظُّهْر: 12:12 ظ
العَصر: 3:32 م
المَغرب: 6:02 م
العِشاء: 7:20 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 

الفجْر: 4:50 ص
الشروق: 6:18 ص
الظُّهْر: 12:08 ظ
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 5:58 م
العِشاء: 7:16 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:38 ص
الشروق: 6:04 ص
الظُّهْر: 11:55 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 5:46 م
العِشاء: 7:02 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:51 ص
الشروق: 6:15 ص
الظُّهْر : 12:07 م
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 5:59 م
العِشاء : 7:14 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 5:49 ص
الشروق: 6:12 ص
الظُّهْر : 12:05 م
العَصر: 3:26 م
المَغرب: 5:57 م
العِشاء : 7:12 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:07 ص
الشروق: 6:30 ص
الظُّهْر : 12:23 م
العَصر: 3:45 م
المَغرب: 6:16 م
العِشاء : 7:29 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:45 ص
الشروق: 6:06 ص
الظُّهْر : 12:00 م
العَصر: 3:22 م
المَغرب: 5:53 م
العِشاء : 7:06 م

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