د. أحمد عكاشة يطلق قذائفه: “زبيبة” الصلاة مرض جلدي.. و4 ملايين مصري مصابين بالاكتئاب

كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول منظومة القيم والأخلاق، وعن نسبة الإكتئاب في العالم ومصر.

وإليكم أبرز التصريحات.

تديّن المصريين شكلي.. وزبيبة الصلاة مرض جلدي

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية أن "المصريين مازلوا شعبا طيبا، مشيرا إلى أن الشعب المصري متدين لكن من ناحية الطقوس. المصريون أكتر ناس بيحجوا ويعملوا عمرة، وطقوس رمضان، لكن ربنا مطلبش كده أبدا".

وقال عكاشة أن التدين لدى المصريين شكلي يغلب عليه الطقوس، لكن ليس هذا الإسلام، معلقا "زبيبة الصلاة مرض جلدي ومش موجودة غير في مصر".

لديه مرض نفسي

وتابع أنه يوجد 400 مليون مصاب بالاكتئاب على مستوى العالم، بينهم نحو 4 ملايين في مصر، واحد من كل 4 مصريين لديه مرض نفسي.

واحد من كل 4 مصريين لديه مرض نفسي

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، أنه يوجد 400 مليون مصاب بالاكتئاب على مستوى العالم، بينهم حوالي 4 ملايين في مصر، واحد من كل 4 مصريين لديه مرض نفسي.

وقال عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الاكتئاب يجعل الشخص لا يستطيع العمل وبالتالي يؤثر على العمل والإنتاج، مريض الاكتئاب دائما لا يرغب في الذهاب إلى العمل، ويصبح لديه زهدا في كل أمور الحياة.

نترك الشخص لمدة 6 شهور يحزن

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن بعض الحالات لا تحتاج إلى علاج نفسي لكن مؤخرا حدث تسليع لكافة الأشياء، قديما كنا نترك الشخص لمدة 6 شهور يحزن، والآن يوجد تيار آخر يمنح أدوية بأقصى سرعة.

الإنترنت المليء بالفسق والفجور والجريمة وضمور القيم والأخلاق

وأكد أن الاكتئاب يؤدي إلى فقدان الرغبة في العمل، مشيرا إلى وجود 400 مليون مصاب بالاكتئاب على مستوى العالم، بينهم حوالي 4 ملايين في مصر.

وقال إن الشعب المصري متدين، لكن من ناحية الطقوس، المصريون أكتر ناس بيحجوا ويعملوا عمرة، وطقوس رمضان.

وتابع أن الآباء والأمهات جعلوا أبناءهم يتعلمون القيم والأخلاق، من الإنترنت المليء بالفسق والفجور والجريمة وضمور القيم والأخلاق.

نهضة الأمم تعتمد على أخلاق المواطن

أكد أن ثقافة الشعب المصري تغيرت منذ فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وظهر شعور بالعزة والفخر، خاصة بعد فترة طويلة من الاحتلال.

وقال أن نهضة الأمم تعتمد على أخلاق المواطن، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة إذا لم تتوافر الأخلاق لدى المواطن.

المدرسة أو الشارع

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن تكوين شخصية الإنسان اختلفت عن الماضي، وأيضا طريقة الحديث بين الشباب سواء في المدرسة أو الشارع.

ترتيب مصر في التعليم 17 عربيا

أكد أن التعليم يحتاج إلى دراسة كبيرة، مشيدا بإنشاء المدارس اليابانية التي تم إنشاؤها مؤخرا في مصر والتنوع في مجالات التعليم للطالب المصري.

وقال أن ترتيب مصر في التعليم رقم 17 بين الدول العربية، موضحا أن مصر كانت في الماضي في المرتبة الأولى.

وتابع ، أن نهضة الأمم تعتمد على أخلاق المواطن، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة إذا لم تتوافر الأخلاق لدى المواطن.

المدرسة أو الشارع

وأشارتكوين شخصية الإنسان اختلفت عن الماضي، وأيضا طريقة الحديث بين الشباب سواء في المدرسة أو الشارع.