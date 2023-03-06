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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة يوم الاثنين 6 مارس 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع صدى البلد، بالتزامن مع صباح اليوم الاثنين، نشرة بأبرز مواعيد ومواقيت الصلاة ليوم السادس من مارس 2023.

 

مواقيت الصلاة يوم الاثنين 6 مارس 2023

 

مواقيت الصلاة حسب توقيت محافظة القاهرة، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، فجاءت كالتالي: 

الفجْر ٤:٥٠ ص
الشروق ٦:١٧ ص
الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٢٨ م
المَغرب ٥:٥٨ م
العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة حسب توقيت محافظة الإسكندرية، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، فجاءت كالتالي: 

الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:٢٢ ص
الظُّهْر ١٢:١٢ م
العَصر ٣:٣٢ م
المَغرب ٦:٠٢ م
العِشاء ٧:٢٠ م


مواقيت الصلاة حسب توقيت محافظة الدقهلية، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، فجاءت كالتالي: 

الفجْر  ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:٠٦ م
العَصر ٣:٢٦ م
المَغرب ٥:٥٦ م
العِشاء ٧:١٤ م


مواقيت الصلاة حسب توقيت محافظة سوهاج، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، فجاءت كالتالي: 
الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٢ ص
الظُّهْر ١٢:٠٥ م
العَصر ٣:٢٦ م
المَغرب ٥:٥٧ م
العِشاء ٧:١٢ م

دعاء فك الكرب وإزالة الهم

تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول «ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم»، وأجاب عليه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: «لو نزل قضاء الله وفيه بعض الهم علينا أن نصبر ونرضى بقضاء الله، انيا علينا أن نقول بعض الأدعية ومن أحسنها ما قاله سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ظلمات الليل في أي وقت نكثر من هذا الدعاء، نكثر من الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

والدعاء المذكور دعاء عظيم، وهو دعاء يونس -عليه السلام- الوارد في قول الله تعالى حكاية عنه: فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ {الأنبياء:87} فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ {الأنبياء:88}. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. 

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

 اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

مواقيت الصلاة الصلاة مواقيت الصلاة يوم الاثنين 6 مارس 2023 الهيئة المصرية العامة للمساحة

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