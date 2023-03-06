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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 درجات مرة واحدة و3 ظواهر جوية.. الشتاء يعود بقوة والأرصاد تحذر

طقس بارد
طقس بارد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الشتاء بقوة خلال ساعات إذ تشهد البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات، اليوم.

يأتي ذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار حيث ارتفعت درجات الحرارة العظمي بشكل ملحوظ ومحسوس؛  كما انخفضت الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق بسبب إثارة الرمال والأتربة وهذا نتيجة مرور منخفض سطحي  يجلب رياح جنوبية نشطة وجافة.

رحيل الكتلة الحارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه بعد رحيل الكتلة الحارة، تسيطر الآن رياح شمالية باردة على شمال البلاد؛ على إثر دخول الجبهة الباردة وانخفضت الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما أصبحت الأجواء مائلة للبرودة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ودرجة الحرارة على القاهرة الآن  18 درجة.

طقس بارد 

كتل باردة 

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن قدوم كُتل هوائية من أوروبا ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين.

وقالت غانم، في تصريحات تليفزيونية لها، إن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا ستؤدي، خلال الساعات المقبلة، لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يؤدي إلى عودة الأجواء الشتوية الباردة ليلًا، مطالبة بارتداء الملابس الثقيلة، ومحذرة من تخفيف الملابس.

انخفاض درجات الحرارة

طقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية 

وعن الظواهر الجوية ، فكشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية

وتشمل الظاهرة الثانية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى أقصى جنوب البلاد، والثالثة هي نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
العاصمة الإدارية 24 11
6 أكتوبر 24 11
بنهــــا 23 12
دمنهور 23 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 12
الزقازيق 24 12
شبين الكوم 23 12
طنطا 23 12
دمياط 21 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 13
العريش 20 13
رفح 20 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 7
كاترين 23 6
الطور 26 14
طابا 24 14
شرم الشيخ 30 15
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 11
السلوم 19 11
سيوة 20 10
رأس غارب 29 12
الغردقة 29 14
سفاجا 29 13
مرسى علم 26 14
شلاتين 30 15
حلايب 28 14
أبو رماد 27 14
رأس حدربة 28 15
الفيوم 26 9
بني سويف 26 10
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 30 11
قنا 32 12
الأقصر 35 15
أسوان 36 17
الوادي الجديد 37 17
أبوسمبل 37 18
 

الأرصاد درجات الحرارة طقس اليوم الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم امطار

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