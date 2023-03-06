الانخفاض مكمل معانا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وموعد انتهاء العاصفة الترابية.

وقالت "إيمان شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن العاصفة الترابية انتهت، وبداية من الغد تشهد البلاد تحسن واضح في الأحوال الجوية، ولن يكون هناك أتربة أو رمال، متابعة: درجات الحرارة تشهد انخفاض واضح من الآن.



انخفاض درجات الحرارة

وأضافت سنشعر خلال الايام القادمة بالبرودة ليلا والصباح الباكر، وهناك انخفاض يصل إلى 10 درجات مئوية، لتصبح درجة الحرارة في القاهرة إلى 23 درجة، محذرة من الإنخداع بارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية.

واسترسلت:" انخفاض درجات الحرارة مكمل معانا ومش لازم نتسرع في تخفيف الملابس"، متابعة:" متوقع حدوث العديد من التقلبات الجوية وتساقط للأمطار".

