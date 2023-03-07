إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

تحسنت الأحوال الجوية في مناطق محافظة شمال سيناء، بعد هدوء الرياح والعواصف التربية التي تسببت في إغلاق ميناء العريش البحري.

وقررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية.

تصدير المنتجات:

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه تمت إعادة حركتي الملاحة والشحن للثروات التعدينية من خلال الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية الي الخارج.

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت، يوم الأحد الماضي، إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.