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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تحتفل بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة

الاحتفال بليلة النصف
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالعريسش

 احتفلت مديرية أوقاف شمال سيناء بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة ،اليوم الإثنين، بمسجد النصر بالعريش  ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .


حضر  الاحتفال فضيلة الشيخ / محمود مرزوق مدير عام مديرية اوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ مصباح العريف ، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء  ، وفضيلة الشيخ حسن المعلاوى مدير الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء.
 

بدأ الحفل بتقديم من فضيلة الشيخ  صلاح حسينى رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة ، تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ أحمد الأنور (قارئاً ).

 

دروس تحويل القبلة:

 

و تحدث فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سينا، ء حول دروس وعبر من تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان، ثم تحدث مصباح العريف ، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء عن فضل ومكانة وبركة بيت المقدس ، وقدسيته فى الإسلام، وفى نفوس المسلمين.

واختتم الاحتفال بفقرة ابتهالات دينية من فضيلة الشيخ/ سعد عمر ( مبتهلاً).


كما حضر الحفل كل من:  الشيخ عبد الباقي جوده مدير الدعوة، و الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة ، والشيخ الشحات البربري كبير مفتشي المتابعة ،  و الشيخ صلاح حسيني ، رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، و الشيخ محمود شاكر رئيس شؤون المساجد، و الشيخ فيصل شعبان رئيس قسم شؤون القرآن الكريم ،والشيخ الشحات مجاهد مفتش اول المتابعة  ،  و الشيخ زاهر علي مدير إدارة غرب العريش، و الشيخ ايمن جعفر مدير ادارة شرق العريش، و الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر، وحضور كريم من  المفتشين، و العلماء أئمة إدارة  شرق وغرب العريش، وجمع غفير من أهالي مدينة العريش ورواد مسجد النصر الكرام.

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