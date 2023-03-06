أوقاف شمال سيناء تحتفل بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة

احتفلت مديرية أوقاف شمال سيناء بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة ،اليوم الإثنين، بمسجد النصر بالعريش ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



حضر الاحتفال فضيلة الشيخ / محمود مرزوق مدير عام مديرية اوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ مصباح العريف ، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء ، وفضيلة الشيخ حسن المعلاوى مدير الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء.



بدأ الحفل بتقديم من فضيلة الشيخ صلاح حسينى رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة ، تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ أحمد الأنور (قارئاً ).

دروس تحويل القبلة:

و تحدث فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سينا، ء حول دروس وعبر من تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان، ثم تحدث مصباح العريف ، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء عن فضل ومكانة وبركة بيت المقدس ، وقدسيته فى الإسلام، وفى نفوس المسلمين.

واختتم الاحتفال بفقرة ابتهالات دينية من فضيلة الشيخ/ سعد عمر ( مبتهلاً).



كما حضر الحفل كل من: الشيخ عبد الباقي جوده مدير الدعوة، و الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة ، والشيخ الشحات البربري كبير مفتشي المتابعة ، و الشيخ صلاح حسيني ، رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، و الشيخ محمود شاكر رئيس شؤون المساجد، و الشيخ فيصل شعبان رئيس قسم شؤون القرآن الكريم ،والشيخ الشحات مجاهد مفتش اول المتابعة ، و الشيخ زاهر علي مدير إدارة غرب العريش، و الشيخ ايمن جعفر مدير ادارة شرق العريش، و الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر، وحضور كريم من المفتشين، و العلماء أئمة إدارة شرق وغرب العريش، وجمع غفير من أهالي مدينة العريش ورواد مسجد النصر الكرام.