دفاع النواب تهنئ الرئيس والقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية بـ« يوم الشهيد»

نبراساً نستلهم منه التضحية والفداء..

تقدم اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد ، الذي يوافق بعد غد الخميس التاسع من مارس ، مؤكداً بأن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن ، سيظل نبراساً نستلهم منه روح التضحية والفداء.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن شهداء الوطن سيظلون خالدون فى القلوب ، وأن دماءهم أصبحت رافداً ومعولا تبنى به الأوطان وتحقق به الأمن والأمان ، وأنهم سطروا ملحمة في حب الوطن ، وبذلوا أرواحهم في أنبل المعارك واجل الحروب الذي تجسدت فيها معانى الشرف والبطولة.

وتابع وكيل دفاع النواب أن دماء الابطال التى روت أرض الفيروز ستظل تسقي شجرة الاستقرار فيها ، وتنبت ثمرة الحياة الآمنة المطمئنة في كل ربوع الوطن.

وشدد اللواء المصري بأن التاسع من شهر مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في عام 1969م في ارض القتال ، سيظل محفورا في وجدان هذا الوطن عنواناً لاشرف معاني التضحية والفداء.

ووجه وكيل دفاع النواب التحية لدماء الابطال من شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ، الذين يقدمون كل يوم وعلى مر العصور أبطالا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء ، والتحية لكل شهداء الوطن من كافة المدنيين والأطقم الطبية ممن قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن الغالي .