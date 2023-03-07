حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية توجه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أوالتعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه لفرض سيادة القانون على الجميع ، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتصدي ووقف الأعمال وتنفيذ الإزالة لبناء مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بأبو الشقوق عبارة عن غرفتين أعمدة و صبه خرسانية مبني بدون ترخيص على الأرض الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة سقف خرساني بكفورنجم في المهد داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتم فك الشدة الخشبيه وحديد التسليح علي مساحة ٦٠م و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.