موكب لرئيس الوفد من مقر الحزب لضريح سعد زغلول احتفالا بذكرى "1919"..اليوم

أعلن حزب الوفد عن إقامة احتفالية بمناسبة الذكري 104 لثورة 1919 التي توافق يوم 9 مارس الجاري.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن الحزب يقيم هذه الاحتفالية كل عام لاستعادة ذكرى الثورة الأم التي أحدثت تأثيرا هائلا في المصريين جميعا والتي خرج فيها المصريون بجميع طوائفهم في عام 1919 بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن ذكرى تلك الثورة المجيدة هو احتفال مصري وليس وفديا فقط وان كان بطلها هو مؤسس الوفد.

وأشار إلى أن الوفديين يفخرون بأن تاريخ حزبهم هو تاريخ الوطن كله، وأصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال التي تتكون من اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وحسين منصور نائب رئيس الوفد واللواء أحمد الشاهد وشريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية وياسر شوري رئيس المركز الإعلامي ومحمد ارنب سكرتير الهيئة الوفدية.



وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق موكب رئيس الوفد والوفديين يوم 9 مارس الساعة الواحدة ظهرا من مقر الحزب إلى ضريح سعد زغلول بيت الأمة.