حميد الشاعري يصل الرياض لحضور احتفالية الفنان هاني شنودة.. الليلة

وصل الفنان حميد الشاعري إلى المملكة العربية السعودية لحضور احتفالية شبكة قنوات "MBC" والسهرة الإستثنائية الخاصة التي تقيمها هيئة الترفيه، للإحتفاء بمشوار الموسيقار الكبير هاني شنودة، تلبية للدعوة التي تلقاها من هيئة الترفيه لحضور الحفل كضيف شرف.

ورافق حميد الشاعري في رحلته إلى الرياض مديرا أعماله حسام دلال وطاهر فوزي، لحضور الاحتفالية الضخمة، التي تنقلها قناة "MBC مصر، مساء اليوم الأربعاء في تمام الثامنة والنصف على الهواء مباشرة من الرياض.

حميد الشاعري ورفاقه

وخلال رحلة حميد الشاعري من القاهرة إلى الرياض، التقى بعدد كبير من الجمهور، الذين رحبوا به والتقطوا معه الصور التذكارية خلال تواجده في مطار القاهرة، وأيضا فور وصوله إلى مطار الرياض.

وتعد هذه الزيارة الأولى للكابو حميد الشاعري إلى السعودية منذ عدة سنوات.

وترددت مؤخرا أنباء حول وجود تعاون جديد يجمع حميد الشاعري مع أنغام في أغنية من كلمات رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

ويشارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

جدير بالذكر أن الحفل يُحيه نُخبة من أبرز النجوم الذين كان للموسيقار الكبير هاني شنودة بصمة في مشوارهم الفني، ومنهم محمد مُنير، عمرو دياب، أنغام، أحمد عدوية، مُصطفي حجاج، وآخرين، وسيقدم النُجوم المُشاركين مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي تعاونوا فيها معه.