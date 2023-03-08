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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في يوم الشهيد.. السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري|فيديو

صدى البلد

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول / عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة ، يرافقه الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.
وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن.

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