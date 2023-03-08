قافلة طبية بوحدة الجرف الصحية في القصير بالبحر الأحمر

نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية بوحدة الجرف الصحية، التابعة لإدارة القصير الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وبحسب بيان لمديرية الصحة بالمحافظة، اليوم، تم خلال القافلة المجانية التي استمرت لمدة يومين، الكشف الطبي وصرف العلاج لـ213 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 31 فحصا معمليا، و19 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 26 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.