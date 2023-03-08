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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس محلية النواب: السيسي أرسى مفهوما جديدا لحقوق الإنسان في المحافل الدولية

المهندس أحمد السجيني،
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسى مفهوما جديدا لحقوق الإنسان في المحافل الدولية.

وأضاف خلال ترأسه لوفد لجنة الإدارة المحلية الذي يزور محافظتي سوهاج والأقصر، أن مفهوم حقوق الإنسان لدي البعض يقتصر علي إبداء الرأي وهذا خطأ جسيم، فحقوق الإنسان كما أرسي مفهومها الرئيس السيسي أعم وأشمل، فاقتحام العشوائيات وبناء مساكن آدمية وبناء مشروعات وتقديم خدمات وعمل تنمية كلها من مفاهيم حقوق الإنسان، وهذا ما شهدناه خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة سوهاج وما يتم علي أرض محافظة سوهاج من مشروعات تنموية وخدمات هو أسس ومعايير من حقوق الإنسان.

 وأكد السجيني، خلال لقاء وفد اللجنة مع محافظ سوهاج، علي أنه من الضروري أن تكون لكل محافظة هوية يقوم عليها البيان الاقتصادي سواء كان ذلك زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تجاريا أو غير ذلك وإعداد ملف وخطط لهذا الأمر، ومن ثم نعمل على تقديم الدعم لها من خلال التنسيق والتعاون مع رئيس الوزراء بحيث يكون لكل محافظة بيان اقتصادي، بالإضافة إلى البنيان الخدمي.

ومن جهته، قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج إن محافظة سوهاج وإن كانت بالأساس محافظة زراعية إلا أن وجودها بين جبلين من الناحية الشرقية والغربية يصعب امتداد بل ويستحيل إضافة أي رقعة زراعية جديدة، لذلك فإن المجال الصناعي هو الحل لعمل نقلة نوعية للمحافظة وتشغيل القوى العاملة، وبالتالي انخفاض البطالة وارتفاع معدل الدخل وتغير أحوال الناس إلي حياة أحسن.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجن، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، وعلى حماد من العلاقات العامة، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان المحافـــل الدوليـــة

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