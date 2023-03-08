انطلاق المهرجان الرياضي للمشي احتفالا بيوم المرأة العالمي بمحافظة دمياط.. صور





أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، شارة بدء ماراثون للمشي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نحو 150من الفتيات والسيدات، من مراكز الشباب والمديرية،

والذى نظمته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إدارة الرياضة.

وفي دمياط تقدم المسيرة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، وبحضور الدكتور وائل مجدى عز الدين، مندوب وزارة الشباب والرياضة، وعبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة، وعادل عبد المنعم مدير إدارة تنفيذ المشروعات والخدمات الرياضية، ولفيف من قيادات المديرية، ومتطوعى شباب يدير شباب.

وجه خليفة، وكيل المديرية للشباب، تحية شكر وتقدير للفتيات والسيدات، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذي يحتفل به في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

الجدير بالذكر أن الاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، توعية الشباب بحقوق المرأة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

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