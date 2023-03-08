عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المهرجان الرياضي للمشي احتفالا بيوم المرأة العالمي بمحافظة دمياط.. صور

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة



أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، شارة بدء ماراثون للمشي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نحو 150من الفتيات والسيدات، من مراكز الشباب والمديرية، 
والذى نظمته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إدارة الرياضة.

وفي دمياط تقدم المسيرة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، وبحضور الدكتور وائل مجدى عز الدين، مندوب وزارة الشباب والرياضة، وعبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة، وعادل عبد المنعم مدير إدارة تنفيذ المشروعات والخدمات الرياضية،  ولفيف من قيادات المديرية، ومتطوعى شباب يدير شباب.

وجه خليفة، وكيل المديرية للشباب، تحية شكر وتقدير للفتيات والسيدات، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذي يحتفل به في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

الجدير بالذكر أن الاهتمام برياضة المرأة، والعمل على تنمية مهاراتهن يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف، توعية الشباب بحقوق المرأة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

1.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط

FB_IMG_1678307939438
FB_IMG_1678307939438
FB_IMG_1678307936888
FB_IMG_1678307936888
FB_IMG_1678307932600
FB_IMG_1678307932600
FB_IMG_1678307927787
FB_IMG_1678307927787
FB_IMG_1678307919719
FB_IMG_1678307919719
FB_IMG_1678307915772
FB_IMG_1678307915772
FB_IMG_1678307924832
FB_IMG_1678307924832
دمياط وزير الشباب الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محافظ دمياط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم المرأة العالمي رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

سلسلة ينظمها جهاز تنمية المشروعات| انطلاق معرض صنع في دمياط للأثاث.. غدًا

صحة دمياط: 250 فريقًا طبيًا لحالة طرق الأبواب لتطعيمات لقاح كورونا |صور

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

بيراميدز في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز فيوتشر على الجيش الملكي

حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

توتنهام يتعادل مع ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

شاهد.. الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان / أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

الخطة اتغيرت.. سبب وحيد يمنع رحيل محمد صلاح عن ليفربول| تفاصيل

فيديو

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ