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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي لرياضة الرواد بدمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

واصلت وزارة الشباب والرياضة تدريبات مشواري بكافة محافظات مصر ومنها محافظة دمياط،  حيث تم تنفيذ مشواري بمعهد بنين عزبة البرج النموذجي الأزهري لتدريب النشء وتنمية مهاراتهم.

قامت مديرية الشباب والرياضة بدمياط  تدريبات  مشواري "تنمية المهارات الحياتية" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنظمة" اليونيسف" بمعهد بنين عزبة البرج النموذجي الأزهري"، خلال الفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس 2023 للنشء.

تدرب البنين على مهارات التعامل مع الآخرين، المهارات الشخصية، مهارات الإبداع والإبتكار، مهارات الجاهزية للعمل، بهدف تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، وإتاحة الفرصة لحصول الشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين.

وعلى صعيد آخر، نفذت رياضة دمياط فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للرواد خلال الفترة من 15 / 1 /2023 حتى 15 / 8 / 2023 بمركز شباب مدينة دمياط ( الساحة الشعبية ) والتي تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الرياضة في الألعاب الآتية ( خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة - تنس طاولة - شطرنج ) للمرحلة السنية 40 سنة فما فوق السن.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

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