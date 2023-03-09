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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتحضيرات رمضان طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

1 كوب من الدقيق الممتاز.

1 كوب حليب بنسبة دسم قليلة

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير حشوة الكريب المالح :

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

2 معلقة صغيرة من الزعتر الطازج والمفروم.

2 كوب من الدجاج المشوي المفتت.

نصف كوب من الجبن الكريمي بالثوم.

2 معالق كبيرة من البقدونس المفروم والطازج.

طريقة تحضير العجينة :

يخلط الدقيق مع الملح في وعاء. يخفق كل من البيض، والحليب، والزبدة المذابة مقا في وعاء آخر. يضاف خليط البيض إلى خليط الدقيق وتحرك المقادير جيدا إلى أن يتشكل مزيج ناعم الملمس، يغطى العجين ويوضع في

الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

طريقة التحضير:

تدهن مقلاة بالزيت وتوضع على نار متوسطة.

يوضع ربع كوب من خليط الكريب في المقلاة مع التحريك بشكل مستمر ليتم فرده، يترك مدة 60 ثانية إلى أن يصبح لون الجهة السفلية ذهبي فاتح

تقلب القطعة على الجهة المقابلة ثم ترفع عن النار.

يسخن مقدار 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الزبدة ويضاف كل من الثوم والزعتر إليها. يضاف الدجاج للخليط السابق مع التحريك إلى أن يصبح ساخنا.

يضاف الجبن الكريمي مع التحريك. ترفع الحشوة عن النار، وتوزع وسط كل قطعة کریب مع لقها، ثم تجهز للتقديم. يسخن المتبقي من الزبدة حتى تذوب ثم تسكب فوق الكريب المحشو. يوضع الكريب في فرن لمدة 10

دقائق. يزين الكريب بالبقدونس قبل التقديم أو بالجبن المبشور.

رمضان لتحضيرات رمضان كريب مالح بالدجاج كريب بالدجاج

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