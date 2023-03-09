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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

أرشيفية
أرشيفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الأجواء الشتوية الماطرة مرة أخرى اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣؛ وتشير آخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

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4 درجات | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية مرتقبة وتكشف حقيقة حدوث أمطار ..فيديو

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق .

وجار متابعتها عن كثب، وسوف يتم التنويه عنها بشكل تفصيلى عند ثبات الحالة.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية فى المعدلات الطبيعية، ومن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة اليوم 24 على القاهرة الكبري، وغد سيسجل 26 درجة.

ولفت إلى أن الجو مستمر فى الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة فى الليل تنخفض.

ورد على سؤال " الجو عامل إيه خلال الـ 48 ساعة المقبلة" وقال إن الفترة المقبلة سيكون هناك تقلبات جوية، ولكن الخميس و الجمعة سيكون الجو مستقر.

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