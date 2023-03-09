صيدلة الزقازيق تنظم حملة للتبرع بالدم

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، حملة للتبرع بالدم تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي، عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء عرفة، المشرف الأكاديمي للاتحاد، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الأحرار.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن الحملة استمرت علي مدار ثلاثة أيام من 6 – 8 مارس الجاري، وتعد الحملة الثانية خلال العام الجامعي الحالي، وكانت الحملة الأولى في الفترة من 26 – 28 نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الحملة شجعت المواطنين على الانتظام في التبرع، وأوضحت دور المتبرع الدائم، وهو الشخص الذي يبدأ تبرعه بالدم من سن 18 حتى 50 عاما، والقادر على إنقاذ 504 أشخاص طوال فترة تبرعه.

وتناولت الحملة التوعية ببعض أمراض الدم مثل الأنيميا التي تعد من موانع التبرع وكيفية التعامل معها.

وقدمت بعض الخدمات الصحية المجانية التي تم توفيرها للمتبرعين، ومنها قياس نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وغيرها من تحاليل الدم، بالإضافة إلى توصيل النتائج للمتبرع.

جدير بالذكر أن الحملة حققت نتائج جيدة، حيث تم جمع 91 كيس دم في المرة الأولى، و101 كيس خلال المرحلة الثانية بإجمالي 200 كيس.