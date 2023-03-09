عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيدلة الزقازيق تنظم حملة للتبرع بالدم

صدى البلد

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، حملة للتبرع بالدم تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي، عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء عرفة، المشرف الأكاديمي للاتحاد، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الأحرار.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن الحملة استمرت علي مدار ثلاثة أيام من 6 – 8 مارس الجاري، وتعد الحملة الثانية خلال العام الجامعي الحالي، وكانت الحملة الأولى في الفترة من 26 – 28 نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الحملة شجعت المواطنين على الانتظام في التبرع، وأوضحت دور المتبرع الدائم، وهو الشخص الذي يبدأ تبرعه بالدم من سن 18 حتى 50 عاما، والقادر على إنقاذ 504 أشخاص طوال فترة تبرعه.

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

وتناولت الحملة التوعية ببعض أمراض الدم مثل الأنيميا التي تعد من موانع التبرع وكيفية التعامل معها. 

وقدمت بعض الخدمات الصحية المجانية التي تم توفيرها للمتبرعين، ومنها قياس نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وغيرها من تحاليل الدم، بالإضافة إلى توصيل النتائج للمتبرع.

جدير بالذكر أن الحملة حققت نتائج جيدة، حيث تم جمع 91 كيس دم في المرة الأولى،  و101 كيس خلال المرحلة الثانية بإجمالي 200 كيس.

الشرقية الاتحاد المصري جامعة الزقازيق الزقازيق مستشفى الاحرار الخدمات الصحية كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

ترشيحاتنا

جرام الذهب بـ 1,586 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

رسالة خاصة للرئيس.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على أهم محاور الأقصر

طوله 12 كم ويربط شمال الجيزة وجنوبها| محور الفريق كمال عامر طفرة مرورية.. صور

لبيك اللهم لبيك.. أعرف المستندات المطلوبة في حج القرعة 2023

حقيقة وقف خدمة المحافظ "الكاش" الخاصة بشركات الاتصالات

بصورة مميزة وعاجلة.. الداخلية: إنشاء مركز الأحوال المدنية في العاصمة الإدارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

بملابس مبهجة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ