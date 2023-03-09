وزير التعليم يشهد احتفالية تدريس اللغة الفرنسية في مصر

يشهد الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية السفارة الفرنسية بـ تدريس اللغة الفرنسية في مصر.

وتقام احتفالية السفارة الفرنسية بتدريس اللغة الفرنسية في مصر ظهر اليوم، الخميس، بحضور السفير الفرنسي، بمقر السفارة الفرنسية بمحافظة الجيزة.

ويتضمن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر مرحلة تدريب معلمي وموجهي اللغة الفرنسية (لغويًا/ رقميًا/ تربويًا).

وأعرب ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر، عن سعادته بالنجاح الذي تم تحقيقه عبر المراحل التي تم إنجازها في مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر، وإعطاء الوقت الكافي للتخطيط للمرحلة القادمة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا في مجال تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدًا الرغبة في استمرار التعاون في مجال تدريس اللغة الفرنسية وتطوير أداء المعلمين.

جدير بالذكر أن هناك عددا من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في مجال التعليم، ومن بينها: مشروع برنامج دعم وتطوير المناهج والمواد التعليمية باللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وتخطيط أنشطة التدريس وتطوير الأدوات التعليمية، وتدريب معلمي اللغة الفرنسية ورفع الكفاءات اللغوية والتربوية لديهم، واستكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى توفير المزيد من المحتوى والمواد التعليمية الرقمية باللغة الفرنسية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وإتاحتها على بنك المعرفة، ومصادر التعلم المختلفة التى تتيحها الوزارة، وإقامة مدارس فرنسية جديدة فى مصر مع التأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية.