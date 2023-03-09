حرب الشائعات والحفاظ على الهوية.. ندوة لطلاب من أجل مصر بآداب المنيا

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية جديدة في كلية الآداب جامعة المنيا بعنوان "المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وحرب الشائعات وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية"؛ لمناقشة عدد من القضايا المجتمع الهامة التي تمس الشباب تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور حسام عبد الرحيم المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور علاء حمزاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب محمد أنور رئيس قسم الاعلام، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والاسر، د.طارق زغلول مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



تناولت د. رحاب سراج الأستاذ بقسم الاعلام ومحاضر الندوة، عدد من المحاور خلال الندوة، أبرزها كان حول وسائل التواصل الاجتماعي كبيئة حاضنة للشائعات، وتعريف الشائعات، وتأثيرها في أوقات الازمات، ومصادر تلك الشائعات، وأنواعها، وعوامل، ومراحل انتشارها، وتأثير الشائعات على الآمن الوطني، وكيفية تحصين أنفسنا من الشائعات، ومصادر المعلومات الدقيق والخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب مجهودات الدولة واستراتيجيها في لتعزيز الهوية الوطنية.

