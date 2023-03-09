نائب التنسيقية يطالب بتنشئة الجيل الجديد على تضحيات شهدائنا للدفاع عن الوطن

تقدم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم التاسع من مارس .

وقال بدوي في بيان صادر عنه، أن هذا اليوم له اهمية خاصة في وجدان المصريين وذلك لأنه يمثل استعادة بطولات الدولة المصرية وأمجاد قواتها المسلحة، بالإضافة إلى إحياء ذكرى أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن.

واكد نائب التنسيقية على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تميزت كعادتها بالمصارحة والمكاشفة مع المريين، وهذا ما عهدنا منه، منوها لحديثه بشان رغبة جماعة الشر في تنفيذ عملية إرهابية فى سيناء، ولكن السلاح صاحي وابطال مصر مستعدين في أي وقت للدفاع عن وطنهم مهما كان الثمن.

وأردف النائب خالد بدوي، أن دور القوات المسلحة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، مقدر من جموع المصريين، مشيرا إلى ان مصر لا تنسى تضحيات أبنائهم ودائما يكونوا في وجداننا لأن ما قدموه لا يقدر بثمن.

واختتم بدوي حديثه مطالبا بضرورة تنشئة الجيل على هذه التضحيات التي بذلها أبطالنا شهدائنا الأبرار، حتى تكون دافعا لهم لافتداء الوطن بأي وقت .