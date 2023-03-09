احتفالات الربيع بلون الدم .. سقوط عدد كبير من القتلي في الهند أثناء المهرجان الشعبي الهندوسي.. فما السبب؟

ما بين القتل والغرق وحوادث السيارات، كان هناك ملك الموت داخل الهند، وقد حان موت أكثر من 43 حالة في يوم واحد، وهو ما حول أفراح مهرجان الألوان الشيعي، والمعروف بمهرجان "هولي"، إلى مآتم في بيوت عدد كبير بمدن الهند المختلفة، وغريب أن موت هؤلاء ارتبط معظمهم بالاحتفالات هذا اليوم، والموافق 8 مارس من كل عام، وكان ذلك في العديد من مدن الهند المختلفة.

ومهرجان الألوان أو هولي فاجوا،‏ هو المهرجان الشعبي الهندوسي بالربيع يحتفل به في الهند، نيبال، بنغلاديش، سريلانكا، باكستان والبلدان التي بها جالية هندوسية كبيرة، وأكثر مهرجانات الربيع شهرةً هو ذلك الذي يقام في منطقة براغ، في أماكن مرتبطة بالاٍله كريشنا، وهذه الأماكن تستقطب السياح خلال فصل مهرجان الألوان، والذي يستمر هنا لفترة تتجاوز 16 يوما، ويعتبر يوم «هولي» في الأساس احتفالا بموسم الحصاد وخصوبة الأرض ووداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع.

مقتل 43 شخصا بـ7 ولايات داخل الهند

في خضم الاحتفالات في هولي، وقعت العديد من الحوادث الكبرى في سبع ولايات بما في ذلك دلهي وأب ، وماديا براديش. فقد 43 شخصًا حياتهم في هذه الحوادث، حدثت معظم هذه الحوادث في ولاية آب، حيث توفي 19 شخصا في حوادث هناك، ومعظم هذه الحوادث حدثت بسبب الإهمال، حيث وقعت حوادث .

ففي يوم هولي، حيث كانت البلاد بأكملها منغمسة في جو من الاحتفال، كان هناك حداد في العديد من المنازل، ففي الواقع، توفي 43 شخصًا في حوادث مختلفة .. وتلك تفاصيل تلك الحوادث :

سرعة عالية تسحق 7 في دلهي مات 2 منهم

ففي جنوب غرب دلهي، دهست سيارة مسرعة الباعة الجائلين بالقرب من مالاي ماندير في منطقة فاسانت فيهار، حيث لقى شخصان مصرعهما فى هذا الحادث بينما أصيب 5 أشخاص، وكان اصطدام السيارة من الخطورة لدرجة أن سيارتين كانتا متوقفتين في الجوار تضررت أيضًا، ويقال إن هذا الحادث وقع بسبب تعطل فرامل السيارة المسرعة.

بارابانكي: 8 قتلى في حوادث متفرقة

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حوادث طرق يوم هولي في مناطق بادوساراي ورامناغار وكرسي في بارابانكي، وفي الحوادث توفي ثلاثة شبان من منطقة لكناو في منطقة كورسي، في حين أن حالة أحدهم حرجة، من ناحية أخرى، في منطقة بادوساراي، توفي 4 أطفال في حادث سيارة في الصباح، بينما توفي في زيدبور راكب دراجة في تصادم مع سائق عربة إلكترونية بعد الظهر، وذلك وفق تقرير صحيفة آجاتاك الهندية.

باستي: 5 قتلى في حوادث حداد في المنزل

وكذلك فقد خمسة من ركاب الدراجات حياتهم في حادث طريق في منطقتين مختلفتين من باستي، كانت الحالة الأولى هي منطقة مركز شرطة كالواري، حيث اصطدمت سيارة بيك آب مسرعة براكب دراجة بالقرب من تقاطع شيفبور، مما أسفر عن مقتل اثنين من راكبي الدراجات، فيما لقي ثلاثة شبان مصرعهم بشكل مأساوي في حادث طريق مروع عند تقاطع جينوا بمركز شرطة والترغانج في المنطقة، وكان جيالال وسوراج ، الشابان من جوراخبور ، يذهبان بالدراجة إلى والد زوجته لحضور احتفالات هولي في بهانبور ، باستي.

وكان الحادث الأخير في جنوا من مركز شرطة والترغانج في باستي، كان هناك اصطدام قوي بالدراجة القادمة من الأمام. عند وصولهم إلى المستشفى، أعلن الأطباء مقتل الثلاثة، وتم التعرف على القتلى وهم جيالال وسوراج وسودهانشو.

سلطانبور: غرق ثلاثة شبان في نهر جومتي وفقد واحد

وبعد الاحتفال بمهرجان هولي في سلطانبور، غرق ثلاثة شبان أثناء الاستحمام في نهر جومتي ، وفقد آخر، ففي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وصل الشبان الأربعة إلى سيتاكوند غات الواقعة في كوتوالي ناغار للاستحمام، وعندما بدأ أحدهم يغرق، حاول الآخر إنقاذه وبالتالي غرق الأربعة، ووفقًا للمعلومات، فقد تم سحب أميت راثود (30 عامًا) وجايا براساد (28 عامًا) ورودرا كومار (18 عامًا) من المياه ونقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن موتهم. على الرغم من أن أحدهم لا يزال في عداد المفقودين.

براتابجاره: اصطدمت سيارتان ومات ثلاثة

وكذلك لقى ثلاثة اشخاص من نفس العائلة مصرعهم فى اصطدام وجها لوجه بين سيارتين على الطريق السريع لكناو – براياجراج، وقد تم التعرف على المتوفى وهم راهول سريفاستافا (35 عامًا)، وزوجته براشي (30 عامًا) وابنه آرثا (10 أعوام)، وهم من سكان صحباتيا باغ في براياجراج، وقالت الشرطة إنهم قادمون من لكناو للاحتفال بهولي.

أوديشا: 5 يموتون بعد الغرق أثناء الاستحمام بعد هولي

بعد الاحتفال بهولي في عدة أجزاء من أوديشا، غرق خمسة أشخاص أثناء الاستحمام في البرك والأنهار، فتوفي شقيقان غرقا أثناء الاستحمام في نهر براهماني في منطقة كيندرابارا، فيما غرق صبي أثناء الاستحمام في نهر شيترابولا في منطقة ساليبور في كوتاك، وكذلك غرقت فتاة في بركة في منطقة سورو بالاسور، وأيضا توفي شخص بسبب الغرق أثناء الاستحمام في بركة بقرية كاندابالي الواقعة في منطقة مركز شرطة سادار في بولانجير، وفي كوتاك، فُقد شاب أثناء الاستحمام في مهندي بالقرب من شودوار.

8 قتلى في عدة حوادث في ولاية البنغال الغربية

ومن كوارث يو الهولي، هو ما نتج عن عدة حوادث طرق أخرى، فقد لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون فى حوادث طرق مختلفة فى يوم ذول ياترا فى حوراه بغرب البنغال، وكان جميع ضحايا الحادث على الدراجة، وذلك في جويرامبور في منطقة مركز شرطة أولوبيريا، حيث اصطدم ثلاثة راكبي دراجات كانوا متجهين من جارشوموك باتجاه كولجاشيا بعمود كهربائي، مما أسفر عن مقتل شخصين.

في الوقت نفسه، توفي أيضًا رجل يبلغ من العمر 19 عامًا في حادث مماثل في كيجوري في أولوبيريا، وكذلك لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين دراجتين في تشاخانا بمنطقة مركز شرطة امتا، فيما لقي شخصان آخران مصرعهما في حادث آخر وقع في السالمية بمدينة حوراء.

تيكامجاره: اصطدم بوليرو بشجرة وقتل 5

خرجت سيارة من طراز Bolero عن السيطرة واصطدمت بشجرة على طريق في ولاية ماديا براديش، وفي هذا الحادث، لقي 5 أشخاص من نفس العائلة مصرعهم على الفور، بينما أصيب 8 أشخاص، من بين هؤلاء أربعة أشخاص في حالة حرجة، وقد تمت إحالتهم إلى كلية الطب في جانسي، وبحسب المعلومات، فقد وقع الحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا ، وبعد الحصول على معلومات حول الحادث ، استمرت عملية الإنقاذ في حوالي الساعة 2:00 ظهرًا.

جودبور: 6 أشخاص كانوا على الدراجة.. توفي واحد في الحادث

بينما اصطدمت دراجتان وجها لوجه في جودبور، راجستان، وفي هذا الحادث، لقيت امرأة مصرعها على الفور فيما أصيب 7 أشخاص، وقال مساعد المفتش المساعد لمركز الشرطة، إنه كان شخصان بريم داس وفيشواميترا متجهين نحو كانكاني على دراجة من شيكاربورا في الطريق إلى كانكاني، وعلى نفس الطريق، كان 6 أشخاص شوكين ناث ، وفيكرام ناث ، ومامتا ناث ، ودونغارناث ، وفيرامناث، وجيتا ناث قادمين على دراجة من كانكاني باتجاه شيكاربورا. اصطدمت كلتا الدراجتين بالقرب من مصنع على طريق كانكاني، مما أدى إلى وفاة مامتا على الفور.

غرق ثلاثة شبان في نهر الجانج في ريشيكيش

وفي ريشيكيش، غرق ثلاثة أشخاص في نهر جانجا في حادثين منفصلين، الحالة الأولى بمنطقة شيفبوري بدالوالا، حيث غرق شابان في نامامي جانج غات، وكشف التحقيق أن الشابان كانا طالبين، وقد جاء كلاهما إلى ريشيكيش للعب هولي مع أصدقائهم، وأثناء الاستحمام، غرق كلاهما في نهر الجانج، وقد تم التعرف على كلاهما، حيث كانا من سكان كولكاتا وأوتكارش.

من ناحية أخرى ، وقعت الحالة الثانية بالقرب من شلال باتنا ووتر في منطقة لاكسمانجولا، حيث انزلق شخص وغرق في النهر، وكان شوبهيت ياداف، من موراد آباد، جاء لزيارة ريشيكيش مع صديقه، وأصبح ضحية للحادث.