نائب التنسيقية يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع درب 

تقدم النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكوى للمجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضد موقع “ درب” وشخص يدعي سيد صبحي.

وقال النائب عمرو يونس في شكواه إنه بتاريخ الخميس :" الموافق ٢٠١٢/٢/٩ فوجئت بنشر مقال بموقع الكتروني تحت مسمي “درب” لاحد الاشخاص يدعي سيد صبحي، حيث حمل المقال اتهامات متعددة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من شأنها التحريض علــى الكراهية والمساس بسمعتها وسمعة اعضائها وتنطوى تلك العبارات على تحمل كافة اركان جريمة السب والقذف ونشرها في موقع الكتروني مما يحقق ركن العلانية واصفا التنسيقية باعتبارها “حركة نارية” تلك الحركة المجرمة دوليا والتي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الانسانية وغيرها من العبارات الموضحة في المقال المرفق.

وأضاف “ ولما كان مجلسكم الموقر المنوط به ضمان التزام المؤسسات الصحفية الإعلامية والصحفية بمعيرر واصول المهنة واخلاقياتها وفقا للمادة 96 من القانون 180 القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ) “ ، وله فى تحقيق ذلك تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو بيث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، كما له اتخاذ الإجراءات المناسية تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف ، وله إحالة الصحفى أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

وطالب أمين سر تكتل نواب التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ، باتخاذ الاجراءات القانونية نحو الشكوى المقدمة لكم ، مع احتفاظ الطالب بكافة الحقوق القانونية والأدبية والمادية الأخرى.

وأكد يونس رفضه الكامل وبشكل قاطع اي اساءه لكيان التنسيقية وتكتل نوابها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المغرضين.