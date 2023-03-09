عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لـ إدارة الكوارث التركية بسبب مخاطر الزلزال.. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

عقدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، لتقييم مخاطر الزلازل.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أوقطاي، وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين، ورئيس إدارة إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، وبعض نواب الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم تقييم مخاطر الزلازل من خلال العرض التقديمي حول خطوط الصدع في تركيا الذي أعدته المديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

وفي الاجتماع، تمت مناقشة الاحتياجات السكنية والصحية للمواطنين المتضررين من الزلزال، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة.

وفي حين تم التشديد على الاحتياجات اللازمة من الموظفين والهياكل الأساسية والمواد اللازمة لمواصلة الخدمات، نوقشت أيضا البدلات والدعم الواجب توفيرهما لضحايا الزلزال.

تركيا الزلازل الرئيس التركي أوقطاي إدارة الكوارث والطوارئ التركية زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من روسيا بشأن استيلاء بولندا علي أراضي أوكرانيا

مفاجأة.. بايدن يصف دونالد ترامب بالرئيس المستقبلي لـ أمريكا

تصاعد التوترات بين بوتين ورئيس مجموعة فاجنر الروسية

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

العربية: منفذ حادث إطلاق النار في تل أبيب من الضفة الغربية.. والشرطة قتلته

اختراق التلفزيون والإذاعة الروسية.. وتحذير لسكان موسكو بالاختباء في الملاجئ

تلبية احتياجات المصريين.. “إنرجيان” تعلن إنتاج أول شحنة غاز من بئر بإدكو

أول تعليق من نتنياهو على حادث إطلاق النار في تل أبيب

ترشيحاتنا

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

وظائف خالية بمحافظة الدقهلية..الشروط والأوراق المطلوبة

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي لم يستطع العثور على معظم الأصول الروسية وتجميدها

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة

منزلة الشهداء عند ربهم.. موضوع الأوقاف في ثالث جمعة من شعبان غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

بعد أزمتها الصحية ودخولها العناية.. معلومات صادمة حول مرض شيرين الطحان

فيديو

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

وقوع زلزال بقوة 10 ريختر أكذوبة..كيف انتصرت البحوث الفلكية على العالم الهولندي؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ