اجتماع عاجل لـ إدارة الكوارث التركية بسبب مخاطر الزلزال.. تفاصيل

عقدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، لتقييم مخاطر الزلازل.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أوقطاي، وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين، ورئيس إدارة إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، وبعض نواب الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم تقييم مخاطر الزلازل من خلال العرض التقديمي حول خطوط الصدع في تركيا الذي أعدته المديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن.

وفي الاجتماع، تمت مناقشة الاحتياجات السكنية والصحية للمواطنين المتضررين من الزلزال، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة.

وفي حين تم التشديد على الاحتياجات اللازمة من الموظفين والهياكل الأساسية والمواد اللازمة لمواصلة الخدمات، نوقشت أيضا البدلات والدعم الواجب توفيرهما لضحايا الزلزال.