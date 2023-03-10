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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الأرصاد تحذر: تقلبات خلال 72 ساعة .. حريق وغرق مركب صيد بدمياط .. فضيحة بمعسكر صن داونز وكاف يوجه تحذيرا شديد .. إصابة شيكابالا بكورونا

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه: 

تحذير عاجل |الأرصاد الجوية : تقلبات في حالة الطقس خلال 72 ساعة

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل وتوقعات سقوط الأمطار.

انفجار تنك البنزين واشتعال النيران والغرق .. القصة الكاملة لحريق مركب صيد رأس البر

انفجار بتنك البنزين. ونيران وغرق المركب.. القصه الكامله لخريق مركب صيد رأس البر … 

صلبوا جثته .. كواليس وفاة صياد وأمن الغربية يضبط الجناة .. فيديو وصور

شهدت قرية سامول التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار موجه من الألم والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب سامح المغازي يعمل صياد سمك علي أيدي زميليه ..

الرادار يلتقط 20 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة..

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين "ملاكى" بطريق قنا الصحراوى الغربى

أصيب 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارتين ملاكى، بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية بركة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم..

كاف يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ صن داونز بسبب مباراة الأهلي |تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراة مهمة ومنتظرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "جماهير صن داونز حاولت اقتحام تدريب الاهلي

غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي. وأكد عامر العمايرة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب ”

فرج عامر: فضيحة بمعسكر صن داونز واشتباك بين لاعبين والمدير الفني

يستعد النادي الأهلي لمباراة مهمة ومنتظرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "فضيحة اخلاقية حدثت في معسكر صن داونز

مغنية ولعانة مع مكى: أحمد فنان كبير وبيعرف يوظف القدرات

أكدت الفنانة هدى السنباطى، التى غنت مع أحمد مكي تتر مسلسل الكبير 7، أنها كانت أصغر مغنية شعبى

إصابة عمر كمال عبد الواحد بقطع في غضروف الركبة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين ان الآشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن منتخب مصر ونادى فيوتشر، تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة

كورونا مرة أخرى|شوبير يعلن سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق سر غياب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن مران الفريق منذ أسبوع . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن شيكابالا يعاني من التهابات شديدة وهو ما يؤكد إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد

مخرج "أزمة منتصف العمر" يحسم الجدل حول تقديم جزء ثان

حسم المخرج كريم العدل الجدل حول إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد

أنا أول واحد جاي.. عمرو دياب يحتضن هاني شنودة في كواليس حفل "ذكرياتي"

أقيم مساء الأربعاء حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة تحت عنوان ذكريات هاني شنودة من الرياض بالمملكة العربية السعودية

قاعدين في شقة التجمع.. حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين مجددا

اختفت شيرين عبد الوهاب عن الأنظار منذ حفلها في الكويت الشهر الماضي، وقضت فترة طويلة في لبنان …

مقتل 11 جنديا و112 مسلحا خلال عملية عسكرية في بوركينا فاسو

أعلنت الجيش في بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 جنديا و112 مسلحا في الأيام الأخيرة خلال عدة عمليات ضد الجماعات المسلحة

السعودية ترفع تقديرها لنمو الاقتصاد بالربع الرابع إلى 5.5%

رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5%، من تقديرات سابقة بلغت 5.4%، وفق الهيئة العامة للإحصاء.

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 0.5% في جلسة الخميس ليغلق عند مستويات 10463 نقطة وسط سيولة بلغت أقل من 4 مليارات ريال.

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند التسوية مساء أمس الخميس، لثالث جلسة على التوالي، بفعل تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك ربما يرفع الفائدة إلى مستويات أعلى من المتوقعة من قبل.

بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن تجربتها الصاروخية الأخيرة

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، إن وحدتها العسكرية أجرت تدريبات هجومية على النيران ، الخميس، أثبتت قدرتها على مواجهة حرب فعلية ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

بايدن يجدد دعمه لانضمام فنلندا إلى الناتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن التقى نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في واشنطن الخميس، لتجديد دعم الولايات المتحدة انضمام فنلندا بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي.

إسرائيل .. مقتل أحد المصابين في هجوم تل أبيب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل لها منذ قليل، مقتل أحد المصابين الخمسة في الهجوم الذي شهدته العاصمة تل أبيب مساء أمس الخميس.

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