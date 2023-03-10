الرادار يلتقط 20 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (80463) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها 20215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و289 مخالفةالسير بدون تراخيص، و11 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و20 مخالفة شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .