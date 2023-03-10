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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 0.5% في جلسة الخميس ليغلق عند مستويات 10463 نقطة وسط سيولة بلغت أقل من 4 مليارات ريال.

وجاء الدعم من ارتفاع سهم أرامكو بنحو 1.2% إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع قبيل إعلان النتائج المالية للشركة يوم الأحد وبالتزامن من تحسن أسعار النفط وارتفاع خام برنت إلى مستويات 84 دولار خلال يوم الخميس.

كما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.2% ليغلق عند مستويات 75 ريالاً ليقفز السهم بنحو 7% منذ بداية الشهر الحالي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.8% محققاً أعلى مكاسب أسبوعية له في شهرين.

وتراجع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.3% في جلسة الخميس، ولكنه استطاع الاحتفاظ بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.2% ليسجل الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات.

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كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 0.2% في جلسة الخميس بعد 6 جلسات متتالية من الارتفاع، ولكنه استطاع الاحتفاظ بمكاسب أسبوعية بأكثر من 1% مسجلاً الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات.

وانخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.8% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في نحو شهر ونصف متأثرا بانخفاض 3.3 بالمئة لسهم أكبر بنك في البلاد أبوظبي الأول، وهو أكبر انخفاض له خلال اليوم في أكثر من شهر.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنحو 0.5% مسجلاً ثالث انخفاض يومي على التوالي وأدنى إغلاق له في مدة شهر بضغط من تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3% بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 1.4% لسهم شركة إعمار العقارية.

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