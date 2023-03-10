أنا أول واحد جاي.. عمرو دياب يحتضن هاني شنودة في كواليس حفل "ذكرياتي"

حرص الفنان عمرو دياب على التواجد مبكرا، لحضور بروفات وكواليس حفل "ذكرياتي"، الذي أقيم مساء الأربعاء، في الرياض لتكريم مسيرة الموسيقار هاني شنودة.

وعمت أجواء الود والاحترام في كواليس التحضير للحفل، وحرص عمرو دياب على استقبال الموسيقار هاني شنودة، وقال مازحا:" ده أنا أول واحد جاي من بدري"، تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة.

وقال عمرو دياب في تصريحات لبرنامج Et بالعربي، إن الموسيقار هاني شنودة يستحق التكريم، ووقف بجانبه حينما كان في بدايته الفنية، موضحا:" فنان كبير يجي له حد يقوله عاوز أغني فا يشجعه وينصحه ويقف جنبه.. دي رسالة احنا محتاجينها دلوقتي".

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حفل هاني شنودة

أقيم مساء الأربعاء حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة تحت عنوان "ذكريات هاني شنودة" من الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أجتمع أحمد عدوية، محمد منير، عمرو دياب، أنغام منى عزيز مي فاروق، مصطفى حجاج وفرقة كايروكي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وبصحبة 150 عازفا لتقديم روائع الموسيقار المصري الكبير.

وتزين المسرح بأفيشات الأفلام التي قدم لها الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقى التصويرية منها الحريف، الغول، عصر الذئاب، كما حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، ومحمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.