عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا أول واحد جاي.. عمرو دياب يحتضن هاني شنودة في كواليس حفل "ذكرياتي"

عمرو دياب وهاني شنودة
عمرو دياب وهاني شنودة

حرص الفنان عمرو دياب على التواجد مبكرا، لحضور بروفات وكواليس حفل "ذكرياتي"، الذي أقيم مساء الأربعاء، في الرياض لتكريم مسيرة الموسيقار هاني شنودة. 

وعمت أجواء الود والاحترام في كواليس التحضير للحفل، وحرص عمرو دياب على استقبال الموسيقار هاني شنودة، وقال مازحا:" ده أنا أول واحد جاي من بدري"، تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة. 

وقال عمرو دياب في تصريحات لبرنامج Et بالعربي، إن الموسيقار هاني شنودة يستحق التكريم، ووقف بجانبه حينما كان في بدايته الفنية، موضحا:" فنان كبير يجي له حد يقوله عاوز أغني فا يشجعه وينصحه ويقف جنبه.. دي رسالة احنا محتاجينها دلوقتي". 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل هاني شنودة

 

أقيم مساء الأربعاء حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة تحت عنوان  "ذكريات هاني شنودة" من الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أجتمع أحمد عدوية، محمد منير، عمرو دياب، أنغام منى عزيز مي فاروق، مصطفى حجاج وفرقة كايروكي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وبصحبة 150 عازفا لتقديم روائع الموسيقار المصري الكبير.

وتزين المسرح بأفيشات الأفلام التي قدم لها الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقى التصويرية منها الحريف، الغول، عصر الذئاب، كما حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، ومحمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

عمرو دياب هاني شنودة الفنان عمرو دياب المملكة العربية السعودية منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

موضوعات متعلقة

يسرا تحتفل بعيد ميلادها برفقة عمرو دياب في دبي.. شاهد

بعد حفل هاني شنودة .. حفل جديد لأنغام فى الرياض وهذا موعده

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ