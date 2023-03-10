تحذير عاجل |الأرصاد الجوية : تقلبات في حالة الطقس خلال 72 ساعة

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل وتوقعات سقوط الأمطار.

وقالت غانم خلال تصريحات تلفزيونية،:" أن حالة الطقس المتوقعة يومي الجمعة 10 مارس والسبت 11 مارس 2023، تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وعن طقس الأحد 12 مارس 2023، أشارت غانم، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة اعتبارا من مساء يوم الإثنين 13 مارس 2023.

تقلبات جوية بداية من الاثنين

وألمحت الأرصاد إلى أن صور خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

طقس الاثنين 13 مارس 2023

وأردفت الأرصاد أن طقس الاثنين يشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة الي مناطق من الوجه البحري بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة.