عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في تركيا، تحذيرا من رياح وعواصف قوية في هطاي وأضنة وكهرمان مرعش وملاطية وغازي عنتاب وإيلازيج وكيليس التي تضررت من الزلزال.

وبحسب بيان هيئة للأرصاد الجوية في تركيا، فمن المتوقع أن تهب الرياح في هطاي بعد ساعات الليلة وفي جنوب وشرق أضنة وكهرمان مرعش وملاطية وإيلازيج اعتبارا من صباح الغد على شكل عواصف قوية وعرضية (40-70 كم/ساعة).

داء الكلب والقوارض.. تحذير من أوبئة تضرب الناس في تركيا عقب الزلزال

تضرر بسبب الزلزال.. إنهيار مبنى من 7 طوابق بتركيا ووقوع إصابات

تشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك عواصف قوية (70-90 كيلومترا / ساعة) في الأماكن المحيطة بهاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وكيليس.

وأشارت إلى أنه من الضروري توخي الحذر من العاصفة.

تركيا زلزال تطاي كهرمان مرعش أضنة غازي عنتاب زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف عن شرط واحد لتمديد "صفقة الحبوب" الأوكرانية

الهزيمة قادمة.. تصريحات رئيسة البرلمان الأوروبي حول مستقبل أوكرانيا تثير سخرية واسعة

بسبب روسيا.. شولتس يكشف عن تهديدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لـ الصين

الإعلان عن اتفاق جديدة بين السودان وإثيوبيا لحل القضايا المشتركة.. تفاصيل

تضرر بسبب الزلزال.. إنهيار مبنى من 7 طوابق بتركيا ووقوع إصابات

أخطأت.. وزير المالية الإسرائيلي يتراجع عن تصريح حول محو قرية حوارة الفلسطينية

شولتس يعلن استقلال ألمانيا عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا

ذوبان الجليد بمستوي قياسي.. دق ناقوس الخطر بسبب تغييرات القارة القطبية الجنوبية

ترشيحاتنا

الرفق بالحيوان: كلب الـ "بيتبول" يستطيع قتل الإنسان وضوابط لخروج في الشارع

شرس..تفاصيل مروعة في تمزيق كلب مذيعة شهيرة لجسد مدير بنك بالشيخ زايد..صور

انتهز الفرصة .. هونر تخفض سعر هاتفها الأسطوري Honor 70 بمقدار 3700 جنيه

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سببها مجهول .. كل ما تريد معرفته حول متلازمة تململ الساقين

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ