تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في تركيا، تحذيرا من رياح وعواصف قوية في هطاي وأضنة وكهرمان مرعش وملاطية وغازي عنتاب وإيلازيج وكيليس التي تضررت من الزلزال.

وبحسب بيان هيئة للأرصاد الجوية في تركيا، فمن المتوقع أن تهب الرياح في هطاي بعد ساعات الليلة وفي جنوب وشرق أضنة وكهرمان مرعش وملاطية وإيلازيج اعتبارا من صباح الغد على شكل عواصف قوية وعرضية (40-70 كم/ساعة).

تشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك عواصف قوية (70-90 كيلومترا / ساعة) في الأماكن المحيطة بهاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وكيليس.

وأشارت إلى أنه من الضروري توخي الحذر من العاصفة.