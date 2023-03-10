إسرائيل .. مقتل أحد المصابين في هجوم تل أبيب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل لها منذ قليل، مقتل أحد المصابين الخمسة في الهجوم الذي شهدته العاصمة تل أبيب مساء أمس الخميس.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق النار، فيما أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذه الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها معتبرة أن العملية "جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال".

وتزامن الحادث مع تظاهر معارضين لخطة الإصلاح القضائي الحكومية في أماكن أخرى من المدينة.

ونشرت حركة حماس بيانا قالت فيه "تزف حماس الشهيد القسامي البطل المعتز بالله صلاح الخواجا" الذي أكدت أنه "أسير محرر".

وأضافت حماس أن العملية "جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته".

هجوم خطير

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "هجوم خطير في تل أبيب... أهنئ الشرطي الذي قام في عمل شجاع بالقضاء على الإرهابي الخسيس وأنقذ العديد من الأرواح".

وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روما، "الشفاء العاجل للجرحى" في مداخلة تلفزيونية قصيرة.

ويأتي الهجوم في جو من التوتر الشديد وتصاعد ملحوظ في العنف المرتبط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل السلطة في نهاية ديسمبر.

ودعت الثلاثاء عدة فصائل فلسطينية مسلحة إلى الانتقام لمقتل ستة فلسطينيين (من بينهم منفذ هجوم أودى بإسرائيليين اثنين في نهاية شباط/فبراير، وثلاثة مقاتلين آخرين على الأقل) قتلوا خلال عملية للجيش الإسرائيليين في شمال الضفة الغربية.

من جهته، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الخميس إلى "وقف التصعيد" في الوقت الذي تتكرر دعوات الأمم المتحدة للهدوء.

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 76 فلسطينيًا ( بينهم أعضاء في فصائل مسلحة ومدنيون بعضهم قصّر)، و12 مدنياً (من بينهم ثلاثة قاصرين) وشرطي على الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى امرأة أوكرانية، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.