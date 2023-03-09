قرارات مهمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهديدات إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ "قرارات عاجلة وهامة" بشأن تهديدات إيران.

وقال جالانت، بعد اجتماع مع وزير الدفع الأمريكي، لويد أوستن: "نحن اليوم في مرحلة زمنية حرجة، وفي المستقبل القريب سنحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة وهامة".

وأضاف أن "إيران تهدف إلى امتلاك أسلحة نووية وتهديد ليس إسرائيل فقط بل العالم بأسره".

وأوضح جالانت، أن "التهديد النووي الإيراني يتطلب الاستعداد لأي مسار عمل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن تواصل البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال أوستن، عقب محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي، "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن عدة مرات، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح أوستن، أن "إيران تظل القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على الدول الأخرى”.