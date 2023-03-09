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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من نتنياهو على حادث إطلاق النار في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو
أول تعليق من نتنياهو علي حادث إطلاق النار في تل أبيب

علق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث إطلاق النار في تل أبيب.

وكتب نتنياهو في تغريدة علي “تويتر”: “هجوم الليلة في تل أبيب خطير”.

ومنذ قليل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، تحييد مطلق النار في حادث شارع ديزنجوف بوسط تل أبيب.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بإصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية بالقرب من مقهى في شارع ديزنجوف بوسط تل أبيب مساء الخميس.

وأفادت التقارير بأن أحد المصابين في حالة حرجة، والآخر في حالة خطيرة، والثالث في حالة متوسطة.

شاهد.. صورة منفذ حادث تل أبيب لحظة إطلاقه الرصاص

بيان عاجل من إسرائيل بشأن منفذ إطلاق النار في تل أبيب

وأفادت التقارير الإعلامية العبرية، بأن قوات الاحتلال ألقت القبض على مشتبه به.

وقالت الشرطة إنها كانت في وضع مطاردة مع مشتبه به ثان.

وبينما كان يتم علاج المصابين الأوائل، سمع المزيد من الطلقات من موقع مختلف في شارع ديزنجوف.

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