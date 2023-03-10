انفجار تنك البنزين واشتعال النيران والغرق .. القصة الكاملة لحريق مركب صيد رأس البر

سيطرت حالة من الحزن بين أهالى رأس البر وعزبة البرج، نتيجة لاشتعال النيران بأحد مراكب الصيد بمنطقه الجربي برأس البر، فجر اليوم، نتيجه لانفجار تنك البنزين الخاص بالمركب وعقب اشتعال النيران تعرضت المركب للغرق.

حزن أصحاب المركب على حرقها وغرقها

وقام أصحاب المركب بالتواجد وقت محاوله السيطرة على الحريق واعمال التبريد بالمراكب وقد انتابتهم حالة من الصدمة والذهول نتيجة للخسارة المادية لحريق المركب وغرقها بشاطيء الجربي برأس البر وحتى الآن لم تقدر قيمة الخسارة المادية ولاتوجد خسائر بشرية نتيجة لأن المركب لم يكن على متنها أشخاص وقت الحريق.

سحب مراكب الصيد لعزبة البرج

وعلى صعيد آخر قام الصيادون من أصحاب المراكب المجاورة بسحب جميع مراكبهم من منطقة الجربي ونقلها للضفة المواجهة وهى مدينة عزبة البرج خوفا من وصول النيران لمراكبهم وتدميرها لأن ألسنة اللهب تصاعدت بسرعة كبيرة وكادت أن تمتد لباقي المراكب.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

وأكد احد شهود العيان، انهم كانو يجلسون بمنطقه الجربي وفوجئوا باشتعال النيران داخل احد مراكب الصيد وعلى الفور توجههوا إلى المركب وقام بملء جراكن مياه من الشاطيء لاطفاء النيران والاتصال بشرطه النجدة وعلى الفور جاء رجال الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة على النيران خوفا من امتدادها لباقي المراكب.



وأشار، إلى أنه تجري الان أعمال التبريد بالمركب بعد السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المراكب بعد أن تم سحب باقي المراكب المجاورة لمدينه عزبه البرج المواجهه لراس البر خوفا على المراكب.

كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر نتيجه لانفجار في تنك البنزين.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب داخل مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر بمحافظة دمياط، دون أن يمتد الحريق للمراكب المجاورة.



تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتبين من المعاينه الاوليه أن السبب ف اشتعال النيران النيران انفجار في تنك البنزين.



كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر وادى ذلك إلى وجود فزع شديد بين سكان رأس البر نتيجه لانفجار تنك البنزين واشتعال النيران بالمركب ووصول ألسنة اللهب لباقي المراكب إلا أنه تم السيطرة على الحريق وسحب المراكب الأخرى لعزبة البرج خوفا من امتداد ووصول النيران إليها.

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