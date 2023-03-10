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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن تجربتها الصاروخية الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، إن وحدتها العسكرية أجرت "تدريبات هجومية على النيران"، الخميس، أثبتت قدرتها على مواجهة "حرب فعلية" ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى قبالة ساحلها الغربي، الخميس، مضيفًا أنهم يحللون احتمالات أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ في وقت واحد من نفس المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن الصاروخ أطلق، قرابة الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، من محيط نامبو الساحلية الغربية في كوريا الشمالية.

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وضع الاستعداد الكامل

وقال الجيش الكوري الجنوبي: "نحافظ على وضع الاستعداد الكامل وتعزيز المراقبة بالتزامن مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

من جانب آخر، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أمس الخميس، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر، الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، "لا يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة أو حلفائها".

وأضافت القيادة في بيان: "نحن على علم بإطلاق الصاروخ الباليستي، ونتشاور بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا.. ومع تقييم هذا الحدث بأنه لا يشكل تهديدًا مباشرًا لمواطني الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا، يسلط إطلاق الصاروخ الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار الناتج عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

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ولم يصدر جيش الجنوب على الفور تقييما لمدى تحليق الصاروخ الباليستي قصير المدى.

وجاء الإطلاق بعد أن حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يوم الثلاثاء الماضي، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ "إجراء سريع وساحق" ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيث يوسع الحلفاء تدريباتهم العسكرية للتعامل مع "التهديدات النووية" الكورية الشمالية.

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