غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد عامر العمايرة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب ” أن لجنة الانضباط الحالية تم تشكيلها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، وهو الأمر المخالف للائحة النظام الأساسي في الاتحاد والتي تنص على أن هناك ٤ لجان يجب أن تأتي بالانتخاب وليس التعيين.

وتابع أن كهربا تم التحقيق معه من جانب لجنة الانضباط القديمة وليس الحالية مشددا أن نائب رئيس اللجنه السابقة أكد في تصريح له أن اللجنة مازلت تدرس القضية ولم تصدر أي قرار .

وتابع أن أي قرار سيصدر رسميا عن لجنة الانضباط الحالية سيكون غير قانوني.

وأكد أنه في حال صدور القرار سيكون من حق الأهلي الطعن عليه في ظل عدم شرعية اللجنة الحالية الغير منتخبة.