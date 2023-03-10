استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف الترجي التونسي من بطولة دوري أبطال افريقيا عقب ثبوت تعاطي للاعب الفريق للمنشطات بمواجهة المريخ السوداني.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الحديث عن إمكانية استبعاد فريق الترجي التونسي من البطوله الأفريقية أمر غير صحيح علي الاطلاق .

وأضاف شوبير أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف سيكون بعقاب اللاعب فقط دون خصم اي نقاط من الفريق أو استبعاده من البطولة

وأكد شوبير أن في حال ثبوت تناول اكتر من ٣ اللاعبين للمنشطات سيكون هناك عقوبه للفريق نفسه ولكن كونه للاعب واحد فقط فلن يتم عقاب الفريق مطلقا.