خبير لوائح: الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار وإيقاف القيد عقوبة التأخير

كشف عامر عمايره خبير اللوائح عن أزمة جديدة تواجه فريق الزمالك بشأن خالد بوطيب لاعب الفريق السابق .

واكد في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب ” أن المحكمة الرياضية ستصدر خلال خلال شهر برفض استئناف الزمالك بشأن غرامة النادي لصالح خالد بوطيب مشددا أن الغرامة كانت في السابق ٢,٧٠٠ مليون دولار .

وأضاف أنه مع احتساب قيمة الفائده ستصل الغرامة لأكثر من ٣ مليون دولار، مشددا أنه في حال لم يقم الزمالك بسدادها في خلال شهر سيتم إيقاف قيد الفريق ٣ مواسم.

وأكد أنه في تلك الحالة لن يتم رفع القيد وسيتم تحديد الإيقاف لحين سداد الغرامة مع الفوائد.

وتابع أن قرار المحكمه سيصدر في توقيت أقصاه ١٥ ابريل المقبل مشددا أن القرار سيكون نهائي ولن يتم قبول استئناف من الزمالك .