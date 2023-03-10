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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارتين ملاكى، بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية بركة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية بركة، نتج عنه إصابة ٨ أشخاص.

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تبين إصابة كل من: سلوى عثمان أحمد محمد 28 عامًا، بسحجات وكدمات، آمال عثمان أحمد 38 عامًا، بسحجات وكدمات، فتحية محمد إمام 60 عامًا، بجرح في فروة الرأس، ونيفين صابر إبراهيم 34 عامًا، بكدمات وسحجات.

و إصابة كل من: رمضان أحمد محمد، 65 عامًا، بكدمة في الرأس، صابر إبراهيم مسعود 76 عامًا، بسحجات وكدمات، عثمان أحمد محمد 65 عامًا، بجرح بفروة الرأس، و بسملة كرم أبوالمجد 3 أعوام، سحجات وكدمات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا نجع حمادى قرية بركة الطريق الصحراوي الغربي تصادم سيارتين ملاكي حادث تصادم

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