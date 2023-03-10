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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج "أزمة منتصف العمر" يحسم الجدل حول تقديم جزء ثاني

بوستر أزمة منتصف
بوستر أزمة منتصف العمر

حسم المخرج كريم العدل الجدل حول إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد وتسبب في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال كريم العدل في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم، إنه لا يحب تقديم أجزاء ثانية من أعماله، موضحا:" الحاجة الحلوة تطلع مرة واحدة ولذلك الجزء الثاني دائما يكون ليس بنفس قوة الأول، والحالة الوحيدة التي أقدم فيها جزء ثانٍ هو أننا اتفقنا من البداية على هذا الأمر".

وعن الانتقادات التي قدمت لنهاية مسلسل أزمة منتصف العمر، لتشابها مع نهاية فيلم “موعد على العشاء”، أكد كريم العدل على نيتهم المقصودة لهذا الأمر. 

وأوضح كريم العدل:" تعاملنا مع المعالجة والفكرة إنها تراجيديا أو المأساة الإغريقية وده اللي مشينا عليه زي هاملت أو روميو وجوليت، والمأساة لازم تكمل في النهاية".

واستطرد قائلا:"عمرك ما تكوني منطقية لو الأبطال سافروا أو عاشوا حياتهم بعد ما كل ما فعلوه، وبحثنا عن النهاية المنطقية لكل شخصية، وفكرة النهاية المتشابهة لم تقدم في (موعد على العشاء) فقط ولكن قدمت أيضا في (غرام الأفاعي)، ولكن كان هدفنا هو (موعد على العشاء) الذي قدمه الراحل العظيم محمد خان، ولم أكن أتخيل نهاية أخرى للمسلسل، ومشهد النهاية 15 دقيقة ونصف الحلقة البطلين بيتكلموا عما فعلوه".

أزمة منتصف العمر كريم العدل منصة شاهد مسلسل “أزمة منتصف العمر” المخرج كريم العدل موعد على العشاء

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