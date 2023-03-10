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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ صن داونز بسبب مباراة الأهلي |تفاصيل

كاف
كاف

يستعد النادي الأهلي لمباراة مهمة ومنتظرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "جماهير صن داونز حاولت اقتحام تدريب الاهلي الاول في جنوب افريقيا ، بحجة توجيه التحية لبيرسي تاو، والأهلي قدم شكوى للاتحاد الافريقي ، و الاتحاد الافريقي يوجه انذار شديد اللهجة  إلى ادارة صن داونز ، و إنذار بنقل  المباراة في حالة تكرار ذلك".
ويلتقى الأهلي مع صن داونز، عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بين الأهلي وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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