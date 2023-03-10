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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤسسة فاروق حسني تبدأ أولى الجلسات الحوارية بمعرض جوائز الفنون للشباب

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني

أقامت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الهناجر للفنون أول الجلسات الحوارية المقامة على هامش معرض جوائز الفنون للشباب بجلسة حوار عن جائزة التصوير "الرسم " وكانت بعنوان : ماهو التصوير؟، وضمت الجلسة أعضاء لجنة تحكيم جائزة التصوير وهم:


-الدكتورة / علية عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا  بالمملكة الأردنية سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان سابقاً .
- الدكتور / حسين الشابوري - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المحتفى .
‏‎- الفنان الكبير / محمد عبله – فنان تشكيلي .
‏‎- الفنان الكبير / سمير فؤاد - فنان تشكيلي .  
‏‎- الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر – عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا - سابقًا .
وبحضور إيهاب مصطفي مدير عام مؤسسة فاروق حسني وريهام المغربي مدير تطوير الاعمال بالمؤسسة . ومجموعة كبيرة من الشباب الفنانين المشاركين بالمعرض والحاصلين علي جائزة التصوير الفنانة سالي جمال  الحاصلة علي جائزة المركز الاول لجائزة التصوير والفنانة أيه محمد الحاصلة علي جائزة المركز الثاني لهذه الدورة كما حضر اللقاء الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز.

وبدء الحوار بتعريف التصوير من وجهة نظر أعضاء لجنة التحكيم، وتفاعل الشباب مع أعضاء لجنة التحكيم بالأسئلة وتوضيح رؤيتهم لفن التصوير؛ حيث قال  الفنان محمد عبلة إن التصوير لا بد وأن يصحبه ثقافة فنية متنوعة للفنان، لافتا إلى أنه شخصيا درس النحت والجرافيك ليكون ملما بتفاصيل فن التصوير، موضحا أن ذلك يمثل إضافة كبرى لأي فنان.
 

وأوضح أن العناصر الأربعة للتصوير هي الفنان نفسه بالإضافة إلى الفخامات التي لابد للفنان من معرفتها بشكل جيد فضلا عن السطح، مشيرا إلى بعض الفنانين لا يستطيعون الرسم على الأسطح المرنة بينما بفضل بعضهم الآخر الرسم على أسطح بعينها لإنتاج العمل الفني.


وأوضح أن العنصر الرابع هو الأداة التي يشكل بها الفنان عمله الفني، لافتا إلى أن ضربات الفرشاة تحدد بشكل كبير كيف يكون شكل العمل الفني.

 

وقال الفنان سمير فؤاد إن التصوير بالنسبة إليه يعنى أن المصور لا بد وأن يكون رساما جيدا في البداية، ثم إنه لابد وأن يكون ملما بنظرية الألوان وطرق مزجها، مشيرا إلى أن العنصر الثالث الضرورى للتصوير الفني هو الفرشاة التي تعد أداه رسم لكنها في النهاية امتداد لطول الجسم وعنصر مؤثر جدا في عالم التصوير.


وتحدثت الدكتورة علية عبد الهادي عن ماهو التصوير ؟ التصوير هو حالة من حالات الابداع الذي ينفرد بها الفنان واشارات انه يجب ان يأخذ كل فنان بعين الاعتبار المعايير الأصالة والابداع والابتكار

وقال الدكتور أحمد رجب صقر إن دور مدرس التربية الفنية مهم للغاية فيما يتعلق بتأهيل الفنان لافتا إلى أن الرسوم الأولى التي رسمها البشر في الكهوف مثلت المحاولات الأولى للفن موضحا أن الإلمام الجرافيك والنحت مهمان للفنان ولفن التصوير بوجه عام.
وتطرق الدكتور حسين الشابوري فى حديثه عن مساحة العمل الفنى وكيفية اظهار العمل بالمساحة المطلوبة فى التصوير وان الفنان يجب عليه مراعاة النسب فى اعمالة،
واستمر اللقاء بما يقرب من الساعتين ، 
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تقيم سلسلة ندوات تحت رعاية وزارة الثقافة علي هامش معرض جوائز الفنون للشباب المقام بمركز الجزيرة للفنون حتي ٢١ من الشهر الجاري .

مؤسسة فاروق حسنى للثقافة وزارة الثقافة جائزة التصوير - الفنان الكبير محمد عبله - الفنان الكبير سمير فؤاد

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