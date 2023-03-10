اشتباه كورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أخر تطورات الحالة الصحية لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأبيض بعد تعرض لنزلة برد عقب عودة بعثة الأبيض من تونس بعد خوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن حالة اللاعب تفاقمت في اليومين السابقين، وخضع لتحليل دم مؤخرا، إلا أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي طلب من اللاعب إجراء تحاليل جديدة لتحديد حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى وجود شكوك حول اشتباه في إصابة اللاعب بفيروس كورونا، أو تعرضه للإصابة بفيروس أخر في الدم، وهو ما ستحدده التحاليل التي سيجريها خلال ساعات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.