فكرني والده.. بسام رجب يكشف كواليس لقائه بالملك أحمد فؤاد الثاني

أكد الفنان بسام رجب، أنه سعيد بتقديم شخصية الملك فاروق في أكثر من عمل ومنهم فيلم ناصر.



وروى بسام رجب لـ برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز على فضائية mbc masr، كواليس شخصية الملك فاروق التي قدمها من قبل في أكثر من عمل، و لقائه بـ الملك أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق.

وتابع بسام رجب: عملنا المسلسل وصورنا في سرايا عابدين وكان عندي إحساس إني أول حد يقعد على كرسي العرش بعد 40 سنة بعد رحيل الملك فاروق.



وتابع بسام رجب: " الملك أحمد فؤاد الثاني، شاف دوري في المسلسل وقال لواحد صاحبي أنه شاف المسلسل وشاف شخصية الملك فاروق وفكرني في البداية الملك فاروق الحقيقي".

واستطرد بسام رجب: "اتقابلنا أنا وهو في فرنسا وسألني على المسلسل ودا كان شيء جميل وسعيد باللقاء ده".