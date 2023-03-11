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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل عقار بالسيدة زينب.. حبس 6 أشخاص ينقبون عن الأثار

حبس
حبس

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر خلسة بحثاً عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط ٦ أشخاص أثناء قيامهم بالحفر خلسة بحثاً عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وتم إستهداف العقار وأمكن ضبط عدد 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار "مستأجر لأحدهم" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 7 متر وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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