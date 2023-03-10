ميكالي يعلق على أداء منتخب الشباب في أمم أفريقيا.. ويكشف سبب الخروج المبكر

علق روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي على أداء منتخب الشباب في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نطبق بعض المنهجية التي طبقناها من قبل مع منتخب البرازيل الأولمبي".

وعن خروج منتخب مصر للشباب من مجموعات كأس أمم أفريقيا قال: "تابعت جميع مباريات منتخب مصر للشباب وأعرف كل اللاعبين خاصة الذين تدربوا معي والانطباع الذي حصلت عليه من خلال المباريات في البطولة أنني لم أرى الأداء المأمول وخاصة في المباراة الأولى ضد موزمبيق كان لابد من الفوز فيها ولكن للأسف تعادلنا وهذا مثل ضغطا كبيرا على الفريق".

واختتم:"إقامة البطولة في مصر مثل ضغطا على لاعبي منتخب الشباب، فاللاعبون في تلك الفئة العمرية يريدون منح كل الجهد، وبما إن المباراة الأولى لم تكن جيدة على مستوى النتيجة فإن الضغط زاد على اللاعبين والمستوى بدأ يظهر فيه استعجال وخوف".