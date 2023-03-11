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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

طالبة صينية حفل تخرج
طالبة صينية حفل تخرج

فاجأت طالبة صينية تدعى «تشين ينينج» العالم بطريقة غريبة للاحتفال أثناء حفل تخرجها من جامعة مرموقة في إنجلترا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال الطالبة الصينية الغريب خلال حفل التخرج.

اصطف العديد من الطلاب في الحفل لاستلام شهاداتهم، وعندما حانت لحظة تسلم الطالبة الصينية «تشين ينينج» شهادتها، قفزت فجأة في الهواء ونفذت شقلبة مذهلة بأسلوب الكونغ فو على خشبة المسرح.

تفاجأ المسئولون الأكاديميون على المسرح بتصرف الطالبة الصينية وقدموا شهادة التخرج بذهول لـ تشين ينينج.

وقام المشاركون في حفل التخرج بتسجيل هذه المشاهد على هواتفهم المحمولة ونشرها على الإنترنت. 
 

صينية الطالبة الصينية حفل تخرج انجلترا مواقع التواصل الاجتماعي العالم

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