بإطلالة جريئة.. تارا عماد تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت تارا في الصور بإطلالة انيقه ومتميزه، مرتديةً فستانا أخضر طويلا، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرزجمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تارا عماد فيلم المطاريد، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار،وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فيالأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسنمالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.