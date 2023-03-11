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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة يكرم طبيبة ورائدة بدمياط خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمى

وزير الصحه
وزير الصحه

كرم  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، الدكتورة  دينا أبو صير مدير اداره الرعاية الأساسية ورشا اسماعيل مشرفة رائدات الإدارة الصحية بكفر سعد بمحافظة دمياط .

جاء التكريم خلال احتفال الصحة بالمرأة المصرية تحت شعار ، الارتقاء بصحة المرأة.. رحلة نجاح مصرية،  لتميز صحة دمياط  بمعدلات الأداء بمبادرة دعم صحة المرأة لحصولها علي المركز الاول بين محافظات الجمهورية  للعام الرابع .

واعرب المكرمون  عن فرحتهم  الشديدة بالتكريم خاصه انة صادف  الاحتفال بيوم المرأة العالمى.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بدمياط ستقوم بتنظيم  احتفالية  لتكريمهم  خلال ايام، على مجهوداتهم وتميزهم بمعدلات الأداء بمبادرة  دعم صحه المرأة. 

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دمياط وزير الصحة مديرية الصحة محافظة دمياط خالد عبد الغفار الاداره الصحيه المرأة المصرية

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