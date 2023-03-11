وزير الصحة يكرم طبيبة ورائدة بدمياط خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمى

كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، الدكتورة دينا أبو صير مدير اداره الرعاية الأساسية ورشا اسماعيل مشرفة رائدات الإدارة الصحية بكفر سعد بمحافظة دمياط .

جاء التكريم خلال احتفال الصحة بالمرأة المصرية تحت شعار ، الارتقاء بصحة المرأة.. رحلة نجاح مصرية، لتميز صحة دمياط بمعدلات الأداء بمبادرة دعم صحة المرأة لحصولها علي المركز الاول بين محافظات الجمهورية للعام الرابع .

واعرب المكرمون عن فرحتهم الشديدة بالتكريم خاصه انة صادف الاحتفال بيوم المرأة العالمى.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بدمياط ستقوم بتنظيم احتفالية لتكريمهم خلال ايام، على مجهوداتهم وتميزهم بمعدلات الأداء بمبادرة دعم صحه المرأة.